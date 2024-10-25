أخبار اليمن : صحة لبنان: 41 شهيداً و133 مصاباً في يوم

صحة لبنان: 41 شهيداً و133 مصاباً في يوم
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2634 شهيداً و12 ألفاً و252 مصاباً، منذ أكتوبر 2023.
وأكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، مساء الجمعة، استشهاد 41 شخصاً وإصابة 133 آخرين، حصيلة الغارات الإسرائيلية على البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 125 غارة جوية وقصف إسرائيلي على مناطق لبنانية عدة، الخميس، تركز معظمها في جنوب لبنان.
وأضافت أن العدد الإجمالي للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ بداية العدوان يرتفع بذلك إلى 11 ألفا و85 اعتداء.
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