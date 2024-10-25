نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تشيلسي يسخر من غياب صلاح عن جائزة "الأفضل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتقد السنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم نادي تشيلسي، استبعاد اسم المصري محمد صلاح من قائمة أفضل لاعب إفريقي بعدما أعلن عن المرشحين يوم الخميس.

وشملت قائمة المرشحين تواجد المغربي أشرف حكيمي ومواطنه سفيان رحيمي والجزائري أمين غويري وإدموند تابسوبا من بوركينا فاسو والإيفواري سايمون أدينغرا والكونغولي تشانسيل مبيمبا والغيني سيرهو غيراسي والنيجيريين أديمولا لوكمان وويليام تروست-إيكونغ والجنوب إفريقي رونوين ويليامز.



وغاب اسم صلاح، العربي الوحيد المتوج بها مرتين، عن قائمة المرشحين في صدمة لعدد من اللاعبين والنجوم الذين انتقدوا القائمة.

ونشر جاكسون عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورا للنجم المصري بقميص ليفربول مرفقا أسفلها سؤالا موجها إلى حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "ما الذي حدث؟".