نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوغدانوف والسفير الأردني يبحثان تطورات الوضع في غزة ولبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والسفير الأردني لدى موسكو خالد الشوابكة، اليوم الجمعة، تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثة، جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الحالية، مع التركيز على المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة ومنطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التطرق في اللقاء الذي جاء بناء على طلب الجانب الأردني، إلى عدد من القضايا العملية المتعلقة بتعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والأردن.

هذا وبحث بوغدانوف مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، يوم الأربعاء، الوضع في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن من المواطنين الروس.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ثبات موقف روسيا الداعم للتسوية العادلة للمشكلة الفلسطينية على أساس الإطار القانوني الدولي القائم، الذي ينص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. كما تم التأكيد على عيش القدس الشرقية بسلام وأمن مع إسرائيل.