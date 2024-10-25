نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يتعادل إيجابيا مع الخلود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إيجابيا مع الخلود بثلاثة أهداف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة النصر والخلود

وانطلقت صافرة بداية مباراة النصر والخلود برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل ميزياني ماوليدا الهدف الأول في الدقيقة 12 صنعه له موليكا وعادل ايمريك لابورت النتيجة للنصر في الدقيقة 16 صنع لاجامي وسجل اندرسون تاليسكا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 24 وعاد ماوليدا بهدف التعادل في الدقيقة 28 صنع موليكا وسجل جاكسون موليكا الهدف الثالث في الدقيقة 71 صنعه له همام وعادل تاليسكا النتيجة للنصر في الدقيقة 90 من ضربة جزاء وانتهت المباراة 3/3.

ترتيب النصر والخلود

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية عشر نقطة بعد تحقيق 5 فوز وثلاث تعادلات ولم يخسر بينما يأتي الخلود في المركز 14 برصيد 6 نقاط حيث انتصر خلال مباراة وتعادل بثلاثة وهزم بأربعة.