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أحمد جودة - القاهرة - أكد جوردي ألبا، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، أنه لا يجب مقارنة نجم برشلونة الشاب، لامين يامال، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أهمية مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

جوردي ألبا يعلق على مقارنة لامين يامال بـ ميسي

وفي تصريحاته التي نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال جوردي ألبا: "عندما أتحدث عن ليو، أكرر نفسي دائمًا، فهو يستحق كل الجوائز التي يمكن أن تُمنح له، حيث يعتبر أفضل لاعب في العالم بفارق كبير عن بقية اللاعبين، وسيظل يحقق الألقاب حتى بعد اعتزاله".

وأضاف ألبا: "إذا لم يتم اختيار ميسي كأفضل لاعب في الدوري الأمريكي، فإن ذلك يعود لمن يصوتون، لكن بالنسبة لي، ميسي هو الأفضل بلا شك".

وتحدث ألبا عن لامين يامال، قائلًا: "حين كنت في برشلونة، كان يتدرب مع الفريق الأول أحيانًا، وقد شارك لأول مرة ضد بيتيس. من الواضح أنه تطور كثيرًا؛ فرغم عمره الصغير البالغ 17 عامًا، إلا أن ما يقدمه أمر استثنائي".

وأضاف: "يجب توجيهه بحكمة، والأشخاص المحيطون به في برشلونة يقومون بذلك بشكل جيد. من الضروري التحلي بالصبر وتجنب مقارنته بأي لاعب آخر، لأن ميسي ببساطة لا يوجد له مثيل".