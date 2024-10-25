نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة مذهلة.. نيللي كريم تشيد بمهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها في مهرجان الجونة السينمائي، وذلك من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “نيللي” بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستان فلوري باللون البينك، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة، وعلقت على الصور قائلة:"ليلة مذهلة".

أخر أعمال نيللي كريم

جدير بالذكر أن نيللي كريم شاركت في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل "فراولة" المكون من 15 حلقة، وعُرض لها في دور العرض السينمائي في عام 2024، فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، صبا مبارك، شريف منير، دياب، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، ومجموعة كبيرة من النجوم الذين شاركوا كضيوف شرف، بينهم: كريم فهمي، أحمد فهمي، محمد فراج، أحمد حاتم، والعمل سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

نبذة عن مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، ويُعقد سنويًا في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر في مصر. يهدف المهرجان إلى دعم وتطوير صناعة السينما في المنطقة، ويجمع نخبة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم. إليك بعض الفعاليات البارزة التي تُقام خلال المهرجان:

العروض السينمائية

يتم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف الأنواع، بما في ذلك الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام القصيرة، والأفلام الوثائقية. تُعرض الأفلام في عدة مواقع داخل مدينة الجونة.

الورش والندوات

يُنظم المهرجان ورش عمل وندوات تعليمية تهدف إلى تطوير مهارات صناع الأفلام والمواهب الشابة. تشمل هذه الورش موضوعات مثل كتابة السيناريو، الإخراج، الإنتاج، والتصوير السينمائي.

اللقاءات والنقاشات

تُعقد جلسات نقاشية ولقاءات مع نجوم وصناع السينما، حيث يتم مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في صناعة السينما. هذه الجلسات توفر فرصة للحضور للتفاعل مع الخبراء والاستفادة من تجاربهم.

الجوائز والتكريمات

يتم تكريم أفضل الأفلام والمواهب السينمائية من خلال توزيع الجوائز في حفل ختامي كبير. تشمل الجوائز فئات متعددة مثل أفضل فيلم، أفضل مخرج، وأفضل ممثل/ممثلة.

الفعاليات الاجتماعية

بالإضافة إلى الفعاليات السينمائية، يُنظم المهرجان مجموعة من الفعاليات الاجتماعية والحفلات التي تتيح للحضور فرصة للتواصل والاستمتاع بأجواء المهرجان.