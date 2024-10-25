انت الأن تتابع خبر «عن الأحفاد».. هل هناك جزء ثالث من فيلم حريم كريم؟ (خاص) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة داليا البحيري، عن وجود مقترح لدى صناع عمل فيلم «حريم كريم»، لتنفيذ جزء ثالث من العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح الجزء الثاني الذي جرى طرحه خلال الأشهر الماضية بعنوان «أولاد حريم كريم».

وقالت الفنانة داليا البحيري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم بالفعل يفكرون في الوقت الحالي بعمل الجزء الثالث من فيلم حريم كريم، تحت عنوان «أحفاد حريم كريم»، دون الكشف عن وجود خطة تفصيلية بشأن تحديد موعد التنفيذ سواء من حيث الكتابة أو التصوير واختيار فريق العمل.

فيلم حريم كريم الجزء الأول عام 2005

فيلم حريم كريم عرض عام 2005 من بطولة ياسمين عبدالعزيز ومصطفى قمر وطلعت زكريا وإدوارد وهناء الشوربجي ومحمد شاهين، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

أولاد حريم كريم الجزء الثاني 2023