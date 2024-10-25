المؤلفة سمر طاهر لـ دوت الخليج الفني:' سعيدة بتكريمي من حفل جوائز الإبداع.. وأحضر لفيلم كوميدي قريبًا ( فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - حصلت المؤلفة سمر طاهر على جائزة أفضل سيناريو عن مسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة” في حفل توزيع جوائز الإبداع الذي أقيم الأسبوع الماضي بأحد المناطق بالقاهرة الجديدة.

وقالت سمر طاهر في تصريح خاص لـ دوت الخليج:' سعيدة جدا بالتكريم وده كرم من ربنا وبشكر كل الناس اللي شاركت فيها، كل فريق العمل اللي كان قدام الكاميرا وخلف الكاميرا الناس صدقت القصة وأنا أخدت مجهود كبير عشان ابنيها والحمد لله وصلت للناس واعدة فتى ابني فيها ووصلت للناس.



كما كشف أعمالها الفنية المقبلة لافتة إلى أنها تقوم بتحضير عمل كوميدي في الوقت الحالي.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، والمسلسل من بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، انتصار، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، إلهام صفي الدين، هند عبد الحليم، شيماء الشريف، جلا هشام وأحمد فهيم، ومن تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح

تدور أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبوضيف، وهي فتاة مهووسة بتطبيق التيك توك وتدخل عالم السوشيال ميديا وتحاول أن تصبح صانعة محتوى عليه، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تقع تحت المساءلة القانونية.