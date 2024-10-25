نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم 57 على جبهة لبنان.. الجيش الإسرائيلي يعترف: مقتل 890 جنديًا في صفوفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل 890 من جنود وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيان لها: أن «نصف هؤلاء القتلى تحت عمر 21 عاما، ويشمل العدد جنود الجيش الإسرائيلي وأفراد الشرطة ومقاتلي جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وحراس أمن المستوطنات، والقتلى على جبهات غزة ولبنان والضفة الغربية المحتلة».

وأفادت بأن الأغلبية العظمى من القتلى سقطوا على جبهة غزة، سواء في هجوم السابع من أكتوبر أو خلال العمليات البرية المتواصلة حتى الآن.

ووفق الوزارة، فإن عدد الجنود القتلى على جبهة لبنان بلغ 57 ضابطا وجنديا.

وكان جيش الاحتلال أكد أن عدد المصابين في صفوفه بلغ 5065 في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وجبهة الشمال، وأن 752 من هؤلاء إصاباتهم خطيرة.