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ضبط 130 حالة مخالفة لسيارات السرفيس لتقطيع خطوط السير وتحصيل أجرة مرتفعة بالجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 130 حالة مخالفة لسيارات السرفيس لتقطيع خطوط السير وتحصيل أجرة مرتفعة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حملات جهاز السرفيس والنقل الجماعي للقضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد محافظ الجيزة أنه تم تنظيم ٣٠ حملة رئيسية مكبرة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعى بمعاونة الإدارة العامة للمرور بالجيزة على الخطوط الرئيسية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من إلتزام السائقين بخطوط السير ومنع الإنتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية لتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات اسفرت  عن ضبط ١٣٠ حالة مخالفة متنوعة لسائقين شملت تقسيم خطوط السير وعدم الإلتزام بتعريفة الركوب والانتظار خارج المواقف الرسمية.
شملت الحملات شوارع ومحاور ( ربيع الجيزي، السودان، النهضه، فيصل، مشعل، المريوطية، اللبيني، المنيب، الكيت كات، الوراق، امبابة، اسفل الطريق الدائري  ، بولاق الدكرور، مصر اسيوط الزراعي، أحمد عرابي، البوهي، العامل الأول، ميدان النهضة ).
كما تم إزالة موقف عشوائي بشارع النيل الابيض بالمهندسين وتنظيم تواجد سيارات السرفيس داخل المواقف الرسمية لعدم إعاقة الحركة المرورية إلى جانب أتخاذ الإجراءات اللازمه حيال قيام بعض السائقين علي خط بولاق الدكرور الاسعاف من تحصيل اجرة ازيد من المقررة. 
وكلف محافظ الجيزة بإخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وفقًا للقانون واستمرار الحملات اليومية لضبط كافه المخالفات والتعامل معها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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