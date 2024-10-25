توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية وبيت الزكاة والصدقات لعلاج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يؤكد على ضرورة تسخير الجهود بين كافة المؤسسات من أجل إنقاذ المرضى وإعانة الفقراء والعمل على إيجاد حلول جذرية لرفع المعاناة عن المحتاجين وبخاصة المرضى غير القادرين.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بروتوكول التعاون بين الهيئة وبيت الزكاة والصدقات خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأولى بالرعاية تحقيقًا لمبدأ المساواة في الرعاية الصحية ذات الجودة للجميع .

بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف..

وقع الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق، والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، بروتوكول تعاون ثنائي لدعم الجهود المشتركة بين الجهتين لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة لغير القادرين، وذلك بمقر مشيخة الأزهر.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر ضرورة تقديم خدمة صحية مميزة للفقراء والمحتاجين، وتوفير أحدث المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية، لضمان التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، مؤكدا أن توجيهاته الدائمة لبيت الزكاة والصدقات لاستثناء المرضى من الإجراءات الروتينية التي تستلزم وقتًا طويلًا لاستخراج موافقات العلاج لغير القادرين، مؤكدًا أن كل شيء محتمل إلا ألم المرض، ولذا فقد جعل الله له منزلة كبيرة في محو الذنوب وتكفيرها.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن بروتوكول التعاون بين الهيئة وبيت الصدقات والزكاة ، يأتي في إطار دور الهيئة كونها آداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية، لافتًا أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تغطية تكلفة العلاج للمرضى غير المؤمن عليهم من غير القادرين.

معربًا عن اعتزازه بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات لدوره الفعَّال في مساعدة الأسر غير القادرة وتقديم الرعاية الطبية الضرورية لكافة الفئات بغض النظر عن وضعها المالي أو حالة تغطيتها التأمينية وأضاف رئيس الهيئة: أن الهيئة تسعى من خلال هذا البروتوكول إلى تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والأهلي لتقديم أفضل الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة الحماية المالية لكافة المواطنين، بما يضمن توفير الرعاية الصحية ذات الجودة العالية للجميع.

مثمنًا دور بيت الزكاة والصدقات، لدوره كأحد الجهات المانحة للتبرعات العينية والمادية، وخاصة برنامج صحة (خدمات صحية وعلاجية) الذي يتبناه بيت الزكاة والصدقات، والذي يرتكز على تقديم مساعدات مباشرة متمثلة في "صرف الأدوية، وإجراء العمليات، وتوفير مستلزمات جراحية، وشراء مستلزمات طبية .. إلخ" للأسر أو الأفراد التي تعرضت أو تعاني من مشكلات صحية، وغير قادرة على الإيفاء والتكفل بمتطلبات الحياة، وكذلك من لم يستطع تلقي ذات الخدمة من غير المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبها أعربت المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، عن سعادتها بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، لافتة إلى التأثير الملموس والطفرة النوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.