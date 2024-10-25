وزير التعليم العالي يرأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة هيئة فولبرايت

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - -الوزير يناقش الاستعدادات للاحتفال بمرور 75 عامًا على تأسيس الهيئة في مصر

-د.أيمن عاشور يناقش خطة التنمية المستدامة للمجتمعات المحيطة بالجامعات خلال الاجتماع

-الوزير يؤكد أهمية توظيف الاختراعات في تعزيز الاقتصاد القومي

-الوزير يعرب عن سعادته بفرص هيئة فولبرايت الجديدة للشباب في الأقاليم المصرية

د.أيمن عاشور يشيد بجهود دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع وسوق العمل

ترأس د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع السنوي لمجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت" بحضور د.ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم د.مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والمستشار/ روبن هاروتونيان مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وأ. ماريسول بيريز رئيس مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وم. رايموند ميلر شريك مؤسس لشركة رفعت وميلر، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

خلال الاجتماع ناقش الوزير استعدادات الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين لإنشاء الهيئة عن طريق بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية الأمريكية في عام ١٩٤٩.

وأكد د.أيمن عاشور خلال الاجتماع أهمية التعليم والبحث العلمي في توفير فرص للشباب؛ بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، وأبرز ضرورة توظيف الاختراعات الناتجة عن الأبحاث في الجامعات والمراكز البحثية لتعزيز الاقتصاد القومي والمحلي في المحافظات، كما تناول خطة التنمية المستدامة للمجتمعات المحيطة بكل جامعة.

كما ناقش مجلس الإدارة الخطة السنوية، والميزانية المخصصة لدعم الشباب والباحثين المصريين من خلال برامج هيئة فولبرايت للدراسة وإجراء الأبحاث، واكتساب الخبرات عن طريق السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتنسيق بين الجهود المشتركة للهيئات الممثلة في مجلس الإدارة من الجانبين المصري والأمريكي، وأكد الوزير أهمية جلب خبراء أمريكيين للتعاون مع نظرائهم المصريين في مجالات ذات الأهمية، مثل: (العلوم الطبية، الصحة العامة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، ريادة الأعمال).

واستعرضت د.ماجي نصيف خلال الاجتماع العديد من الفرص الجديدة والمنح المقدمة للأساتذة والباحثين المصريين؛ لإجراء أبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على الفرص المتاحة لجلب الأساتذة، والعلماء، والخبراء، وطلاب الدراسات العليا الأمريكيين إلى القاهرة، والأقاليم الأخرى؛ للتعاون مع الجامعات، والوزارات، والمراكز البحثية، وكذلك مع القطاعين العام والخاص في مجالات (العلوم، والفنون، والرياضة، والاقتصاد، والتصنيع، والفضاء).

كما تم استعراض التقرير السنوي الذي تضمن عرض المشاريع الخاصة والجديدة، ومنها إطلاق فرص دراسات الإعاقة، وهي مبادرة جديدة أطلقتها هيئة فولبرايت هذا العام، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى مراكز الإعاقة في الجامعات المصرية المدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

كما قامت الهيئة بالشراكة مع أعضاء مجلس إدارتها في المجلس الأعلى للجامعات والسفارة الأمريكية، بإطلاق مبادرة لدعم تعليم اللغة الإنجليزية في الجامعات، تتضمن هذه المبادرة ابتعاث 20 مدرسًا للغة الإنجليزية للتدريب لمدة 9 أشهر في الجامعات الأمريكية، كما أطلقت الهيئة مبادرة للصحة النفسية، تهدف إلى دعم وتجهيز المبعوثين المصريين والأمريكيين لمواجهة تحديات السفر، والتأقلم مع الظروف المحيطة بهم أثناء البعثة.

وافق مجلس الإدارة على المنح المقدمة لبرامج طلاب الدراسات العليا وبرامج إعداد القادة، والتي تشمل برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) للقيادات الجامعية والمراكز البحثية، وزمالة هيوبرت همفري، ومدرسي اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى برامج الفنون في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم الموافقة على خطة استضافة 16 خبيرًا أمريكيًّا هذا العام.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب الوزير عن سعادته بالفرص الجديدة المتعددة التي تقدمها الهيئة في المجالات ذات الأولوية للشباب، خاصة في الأقاليم، كما أشاد بالجهود المبذولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وإدماجهم في المجتمع، وسوق العمل.