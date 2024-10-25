العالم اليوم - ضعف المبيعات في الصين يهبط بأرباح "مرسيدس" في الربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر ضعف المبيعات في الصين يهبط بأرباح "مرسيدس" في الربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - تراجعت أرباح شركة السيارات الألمانية "مرسيدس بنز" في الربع الثالث من هذا العام بسبب ضعف المبيعات في السوق الصينية المهمة.

وأعلنت الشركة، الجمعة، ومقرها في شتوتجارت في ألمانيا، أن الأرباح انخفضت قبل احتساب الفوائد والضرائب بمقدار النصف تقريبا على أساس سنوي إلى 2.52 مليار يورو (2.73 مليار دولار).

وحققت الشركة هامش ربح تشغيلي بعد احتساب المؤثرات الخاصة قدره 4.7 بالمئة، فقط في قطاع سيارات الركاب، مقابل 12.4 بالمئة في العام السابق.

وكان رئيس مرسيدس أولا كيلينيوس قد خفض بالفعل توقعات أرباح الشركة بشكل كبير في سبتمبر الماضي لأن النماذج باهظة الثمن لم تحقق الأداء الجيد المتوقع في الصين.

وانخفضت المبيعات بنسبة 6.7 بالمئة، لتسجل 34.5 مليار يورو في الربع الثالث من العام الجاري.

وانخفضت أرباح المجموعة بأكثر من النصف إلى 1.72 مليار يورو.