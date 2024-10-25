العالم اليوم - سلوت يؤكد غياب نجم ليفربول عن قمة أرسنال

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - يدخل ليفربول مواجهة أرسنال، الأحد، مفتقدا لجهود مهاجمه ديوغو جوتا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبدأ المهاجم البرتغالي جوتا مباريات ليفربول بالدوري هذا الموسم باستثناء واحدة، وسجل 4 أهداف في المسابقات كافة، لكنه اضطر لمغادرة الملعب لشعوره بألم في بطنه في وقت مبكر من فوز فريقه 2-1 على تشيلسي، الأحد الماضي.
وقال أرنه سلوت مدرب ليفربول للصحفيين، الجمعة، "جوتا لن يشارك بالتأكيد ( في مباراة الأحد)".
ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز متقدما بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 21 نقطة بعد 8 مباريات، بينما يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 17 نقطة عقب خسارته 2-صفر أمام بورنموث يوم السبت الماضي.
وسيمنح الفوز على أرسنال بعد غد فريق المدرب سلوت فارق 7 نقاط عن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا.
وقال سلوت: "نحن جميعا نعلم أن انتزاع النقاط من منافسك ولا أحد يعرف في هذه المرحلة المبكرة من سيكون أكبر منافس لك ، لكني أعتقد أننا جميعا ندرك أن أرسنال سيكون واحدا منهم، ثم أن فقد النقاط أو الفوز بها أمامهم أمر مهم دائما".
وانتهت أخر 3 مواجهات بين الفريقين بتعادلين وفوز واحد لأرسنال.
وقال سلوت: "إذا أردنا تبسيط الأمر واستخدام الحسابات النظرية، فإذا تمكن ليفربول من الفوز بهذه المباريات، فإن ترتيب الدوري كان سيختلف قليلا".
وتابع: " من الصعب الفوز في مباراة خارج أرضك ضد أرسنال أو مانشستر سيتي أو باقي المنافسين على اللقب، لكننا سنحاول تحقيق ذلك يوم الأحد بالتأكيد".
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