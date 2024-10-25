العالم اليوم - الذهب يفقد بعض بريقه مع جني المستثمرين للأرباح

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، بفعل جني المستثمرين للأرباح بعد أحدث ارتفاع سجل فيه المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق، لكن التوتر المستمر في الشرق الأوسط ساهم في الحد من الانخفاض.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2718.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 1014 بتوقيت غرينتش. وبلغت الأسعار مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأربعاء عند 2758.37 دولار.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إن هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان بين إسرائيل وجماعة حزب الله، داعيا إلى حماية المدنيين.

وأظهرت استطلاعات للرأي أن السباق الرئاسي في الولايات المتحدة لا يزال متقاربا قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

وقال نيتيش شاه، محلل السلع الأولية في "ويزدم تري"، إن المستثمرين في المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا، ستتجه أنظارهم في الأسبوع المقبل إلى بيانات التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات حول متانة الاقتصاد، بحسب رويترز.

ومنذ بداية العام، زاد الذهب في المعاملات الفورية 31.9 بالمئة. ووفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن، فإن هذا سيكون أكبر ارتفاع سنوي للذهب منذ عام 1979 إذا ظل بالقرب من هذه المستويات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 33.13 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 12 عاما عند 34.87 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. ونزل البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1006.85 دولار فيما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1147.98 دولار.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية أمس الخميس تسعة بالمئة بعد أن ذكرت بلومبرغ نيوز أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها في مجموعة الدول الصناعية السبع دراسة فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسيين. وتمثل شركة نورنيكل الروسية 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للبلاديوم.