العالم اليوم - زيلينسكي يتحدث عن جنود كوريا الشمالية.. وموقع بدء القتال

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يتحدث عن جنود كوريا الشمالية.. وموقع بدء القتال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن موسكو ستبدأ الاستعانة اعتبارا من الأحد، بجنود كوريين شماليين للقتال ضد قوات كييف في منطقة كورسك الروسية، داعيا إلى فرض ضغوط على الكرملين وبيونغ يانغ.

وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل: "بناء على التقارير الاستخبارية، روسيا ستستخدم أولى القوات الكورية الشمالية في مناطق القتال في 27-28 أكتوبر"، داعيا حلفاءه الغربيين الى ممارسة "ضغط فعلي" على روسيا وكوريا الشمالية.

من جهته، قال وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس الجمعة: "نتوقع أن يتم نشر القوات بشكل رئيسي في كورسك وأنها تتكون في الأساس من وحدات خاصة من الجيش الكوري الشمالي".

وأضاف: "روسيا تستهدف من الانتشار الأول اختبار قدرة القوات وتقييم رد الفعل الدولي".

ولم تنف موسكو ادعاءات سابقة بأن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا، وهي الخطوة التي اعتبرها الغرب تصعيدا كبيرا للحرب.

وكان البيت الأبيض أعلن الأربعاء أن القوات الكورية الشمالية التي تتدرب حاليا في روسيا ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة إذا شاركت في القتال في أوكرانيا.

كما ذكر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا، واصفا هذه الخطوة بأنها "قضية خطيرة للغاية" إذا انضموا إلى الحرب في أوكرانيا إلى جانب موسكو، وحذر من العواقب المحتملة لها.