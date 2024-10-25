الحصاد الاسبوعى لوزارة التنمية المحلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - نشرة الحصاد الأسبوعي رقم 107 لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 18 وحتي 24 أكتوبر 2024

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 107 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 18 وحتى الخميس 24 أكتوبر الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الجمعة 18 أكتوبر*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفداً من البنك الدولي تضم كل من السيدة/ إلين أولافسن أخصائية أولى في اشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول، وأمل فلتس أخصائية أولى في التنمية الاجتماعية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، وبحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثلي البنك الدولي .

كما تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع السادة المحافظين الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي) وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين و السولار اعتباراً من اليوم الموافق ١٨ - ١٠ - ٢٠٢٤ .

*السبت 19 أكتوبر*

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ان مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سيشهد في أسبوعه الثاني عشر بالخطة التدريبية لعام 2024/2025 والذي ينطلق الأحد الموافق 20/10/2023، تنظيم 5 دورات تدريبية وهي: دورة "استخدام لغة الـ Python في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي"، ودورة "الخريطة الاستثمارية لمصر"، ودورة "المجالس والمؤتمرات"، ودورة "إعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي"، ودورة "تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية للازمات والأمن القومي والتصدي للشائعات"، ويستفيد من تلك الدورات 180 متدربًا من جميع المحافظات.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة الموقف في مختلف محافظات الجمهورية في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مؤكدًة أن جميع المحافظات أعلنت بشكل رسمي التعريفة الجديدة للركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعي.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في الزيارة التفقدية الي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة المنيا، والتي تستهدف تفقد عددٍ من المشروعات الخدمية، والتي تم تخصيص الجانب الأكبر من الزيارة لمتابعة سير العمل بعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، التي قاربت على اتمام أعمال المرحلة الأولى لها، وتستعد لبدء المرحلة الثانية قريباً، للوصول بأهداف هذه المبادرة التنموية إلى عدد أكبر من أهالينا في قرى الريف المصري، وركزت الزيارة ايضًا على المشروعات ذات صلة بقطاعي تطوير المرافق والخدمة الصحية، بالنظر إلى أهميتهما الكبيرة في الارتقاء بصحة الإنسان وتحسين جودة حياته نحو الأفضل، وتتضمن فعاليات الزيارة كالآتي :-

- تفقد مستشفى سمالوط المركزي لمتابعة جوانب التطوير والخدمات المقدمة.

- تفقد التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية برطباط غرب مغاغة.

- تفقد مشروع تطوير مستشفى العدوة المركزي.

- تفقد محطة مياه "العدوة" ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

*الأحد 20 أكتوبر*

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ ٢٤ في ١٢ أكتوبر الجاري وحتى ١٩ من نفس الشهر، حيث نجحت الدولة في استرداد مليون و٨٤ ألف متر مربع بعد إزالة ١٢٣٢ مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة ٧٤٥ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٩٤٢٧ فدان زراعي.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

*الأثنين 21 أكتوبر*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الجلسة الحوارية التي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، وذلك بعنوان " اللامركزية والتنمية البشرية .. سد الفجوة بين السياسة والممارسة "والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الجلسة التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة أولويات عمل الوزارة فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وجهود الوزارة والمحافظات لتنفيذ القانون الجديد وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية ووكلاء وعدد من أعضاء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية وقيادات وزارة التنمية المحلية والإسكان وبعض الوزارات المعنية .

*الثلاثاء 22 أكتوبر*

وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بروتوكول تعاون بين الجانبين للتنسيق والتوسع في توجيه مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لتشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، من خلال التوسع في إتاحة المزيد من الخدمات اللازمة لتطوير الصناعة المحلية وتعميق استخدام مكونات الإنتاج المحلي، من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن متابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسماعيلية، وكذا عدد من الملفات الأخرى، بحضور اللواء طيار/ أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما شاركت وزارة التنمية المحلية، في جلسة حوارية خاصة " لاستعراض التجربة المصرية في حوكمة إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي" ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، المقام خلال الفترة من 20 إلى 25 اكتوبر الجاري، بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

*الأربعاء 23 أكتوبر*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة في جميع المحافظات.

وقامت وزارتا التنمية المحلية والبيئة بالتسليم الابتدائي للخلية الجديدة بالمدفن الصحي بأبو جريدة - مركز فارسكور بمحافظة دمياط، والتي تقع على مساحة 7 أفدنة بتكلفة اجمالية قدرها 45 مليون جنيه، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة دمياط، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن برامج المنظومة.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الأسبوعي السادس عشر لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارة الجديدة، حيث شهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور المهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية.

*الخميس 24 أكتوبر*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و السيد/ علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعاً مع السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد الاجتماع استعراض تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود وزيادة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين وإيجاد آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق والتعامل مع الحلقات الوسيطة للسلع الأساسية لوصولها للمواطنين في المنافذ والسلاسل التجارية بأسعار مناسبة .

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إجتماعاً مع المهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية، بحضور اللواء مختار حسن رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وعدد من قيادات الوزارة و مسئولي الجهاز والمحافظة، وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى على أرض محافظة القليوبية لدفع وتيرة العمل بها والانتهاء من تلك المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية وعلي رأسها مشروعات التطوير الحضرى بعدد من الأحياء والتي تساعد على تسهيل الحركة المرورية للمواطنين من أبناء المحافظة والمترددين عليها من المحافظات المجاورة.