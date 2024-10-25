وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً لمتابعة آخر الترتيبات لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة والمقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل ، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، و المنسق العام المنتدي الحضري العالمي وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والإسكان ومسئولي برنامج " الهابيتات " من مكتب القاهرة والمقر الرئيسي والشركة المسئولة عن الدعاية والإعلان للمنتدي .

وخلال اللقاء تم استعراض آخر التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالمنتدي والمهام المكلفة بها الشركة المسئولية عن الدعاية والإعلان ، وكذا عرض ملامح برنامج حفل الافتتاح المنتدي وكافة الفاعليات وما ستتضمنه من جلسات رئيسية وكذا الجلسة الختامية للمنتدي ، وموقف التسجيل للمشاركين من مصر ودول العالم لحضور فعاليات المنتدي.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الحكومة علي خروج المنتدي الحضري القادم بصورة تليق باسم مصر ، لافتة إلي أنه تم توجيه دعوات رسمية لعدد من الزعماء والقادة رؤساء الحكومات وبعض الشخصيات الدولية والوزراء ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان المنتدي سيكون فرصة لتسليط الضوء علي التجربة التنموية والعمرانية المصرية علي المستوي العالمي .

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استمرار التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة باستضافة المنتدي الحضري ، وبصفة خاصة وزارتي التنمية المحلية و الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة وباقي الوزارات والشركة المنظمة فيما يخص جدول الزيارات الميدانية التي سيتم تنظيمها لضيوف المنتدي في المناطق الحضرية والتي شهدت تطوير خلال السنوات الماضية .

جدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.

للتسجيل لحضور الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12):

wuf.unhabitat.org