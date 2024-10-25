العالم اليوم - مدرب النصر يستبعد رونالدو أمام الخلود.. ويكشف السبب

انتم الان تتابعون خبر مدرب النصر يستبعد رونالدو أمام الخلود.. ويكشف السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - سيواجه النصر السعودي، مساء الجمعة، مضيفه الخلود على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وذكرت تقارير محلية أن مدرب النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، قرر استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المباراة.

وأوضحت أن سبب الاستبعاد يعود إلى رغبة بيولي في إراحة "الدون"، بعدما خاض عددا مهما من المباراة خلال الفترة الماضية.

ويعتمد المدرب الإيطالي على رونالدو بشكل أساسي سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي برصيد 17 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ21 نقطة والاتحاد الوصيف بـ21 نقطة.

وكان النصر قد حقق فوزا صعبا أمام استقلال طهران الإيراني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.