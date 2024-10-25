أخبار اليمن : قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان

قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدواناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان قولهم إن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى وطلبوا من المرضى النزول إلى الساحة الرئيسية فيه.

وأشار حسام أبو صفية مدير المستشفى في بيان صحفي، إلى تحطم بعض نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر قصف قوات الاحتلال المتواصل عليه.

وقد سبق وأن حذر من أن المستشفى سيتحول إلى مقبرة جماعية إذا لم ينته الحصار المفروض على المنطقة قريبا، مؤكدا أن الإمدادات الطبية، وخاصة الأدوية وأكياس الدم، نفدت من المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت مساء أمس الخميس المستشفى، وأطلقت النار عليه وفي داخله أطفال مرضى، كما منعت وصول المساعدات اللازمة إليه، حيث أن هناك أكثر من 15 حالة بحاجة لإجراء جراحات يصعب القيام بها في ظل الحصار المفروض.