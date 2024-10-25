انت الأن تتابع خبر كنز رباني في بيتك.. معجزة ورق الغار سيجعل بطنك مسطحا وشعرك كثيفا.. استخدميه بهذه الطريقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تدخل عشبة ورقة الغار في تجهيز عدد كبير جدا من الوصفات الطبيعية الفعالة جدا، حيث أنها تساهم في شد وتخسيس البطن وتنحيف الخصر بدرجة كبيرة من أجل الوصول لبطن مستقيمة ونحيفة بدون وجود أي دهون، كما أنه يساهم أيضا في تجهيز العديد من خلطات الشعر الرائعة وبشكل خاص في حالة إضافته على زجاجة الشامبو لأنه يقلل من جفافه وهيشانه لهذا سنعرض عليكم طريقة عمل ورق الغار للاستفادة منه.

استخدام عشبة ورق الغار للتخسيس

نحضر حوالي كوب كبير من الماء الفاتر.

3 أعواد من القرفة.

كمية من ورق الغار.

عصير ليمون.

طريقة تجهيز هذا المشروب الفعال

أولا قومي بتسخين كمية الماء حتى تصل للغليان مغلي ثم بعد ذلك قومي بإضافة بعض من المكونات الأخرى عليها ومن ثم اتركيها فيها لمدة لا تقل عن حوالي 15 دقيقة.

يتم بعد ذلك رفع الوعاء من على النار ثم قومي بعد ذلك بتصفيته بشكل جيد ثم تناول حوالي كوب واحد من هذا المشروب الرائع وهو ساخن أو بارد كل يوم على الريق قبل تناول وجبة الإفطار بحوالي نصف ساعة.

ورق الغار لتطويل الشعر