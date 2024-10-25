انت الأن تتابع خبر بياض كالثلج .. ماسك الخميرة والعسل الأسود لتفتيح البشرة في زمن قياسي .. نتائجها مبهرة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من ضمن الاشياء التي تهتم بها المرأة هي البشرة وكل ما يتعلق بها من تفاصيل من الممكن أن تكون ذات فائدة حيث أن العناية بها ركن أساسي من حياتها بشكل يومي حيث أن الإهمال أو التهاون معها من الممكن أن يكون له عواقب كبيرة على صحة الجلد والبشرة ما ينعكس بشكل مباشر على درجة الجمال التي عليها فالجميع يريد أن يحصل على تلك البشرة البيضاء اللامعة التي تتميز بها نجمات السينما والتلفاز لكن من خلال استعمال بعض الطرق الطبيعية مثل التي نحن بصدد الحديث عنها من خلال ما يلي من سطور في مقالنا

مكونات عمل ماسك الخميرة والعسل للبشرة

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير