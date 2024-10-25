انت الأن تتابع خبر تباين واضح في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت تعاملات اليوم في سوق العملات في السودان تباين واضح في أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني من منطقة إلى أخرى،حيث هناك فوارق عديدة في السعر وتجاوز في سعر الدولار يصل إلى ١٠٠ جنيه سوداني،وهذا سبب العديد من الأزمات والمشكلات الإقتصادية الكبيرة للبلاد،وكل هذا حدث بسبب النزاع العسكري القائم إلى الآن بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

الوضع الحالي الإقتصادي

تراجع كبير في الحالة الإقتصادية للبلاد في السودان بسبب الإرتفاع التاريخي في أسعار العملات وهذا انعكس بالسلب على حالة السوق العامة في البلاد،وضعفت القوة الشرائية للمواطنين وذات الأزمات بسبب زيادة أسعار السلع والمنتجات.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٧٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٩٣٤.٧٨ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٥٠٦.٤٩ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧١٨.٠٨ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٣٥.٦٩ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٤١.٧٥ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨٧٠٩.٦٧ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٥.٤١ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية