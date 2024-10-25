«الصحة الفلسطينية»: جيش الاحتلال يحتجز مئات المرضى والأطقم الطبية بمستشفى كمال عدوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال تقتحم في هذه الأثناء مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة وتحتجز مئات المرضى والطواقم الطبية وبعض النازحين من جيران المستشفى الذين لجأوا للاحتماء به من القصف المتواصل.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أنه لم يتم توريد وتوفير الطعام ولا الأدوية ولا المستهلكات الطبية اللازمة لإنقاذ الحياة للجرحى والمرضى بالمستشفى، مفيدة بسقوط 38 شهيدا معظمهم أطفال ونساء جراء عدد من المجازر ارتكبها الاحتلال بحق المواطنين بمنطقة جنوب شرق خان يونس.