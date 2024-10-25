انت الأن تتابع خبر أمطار غزيرة وسيول ورياح قوية على بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تغيرات جوية عديدة تشهدها المملكة العربية السعودية هذه الأيام،حيث هناك بعض الظواهر الجوية المتغيرة على مناطق من المملكة العربية السعودية،حيث تشهد مناطق جازان وعسير ونجران والباحة واجزاء من مناطق المدينة المنورة إلى هطول الأمطار الرعدية الغزيرة التى تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة،كما تشهد مناطق تبوك والجوف إلى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بالرياح،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-