نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة البيئة تنظم مارثون بيئى للتوعية بالمخلفات البلاستيكية احادية الاستخدام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالتحديات البيئة ودمج الشباب فى العمل البيئى، والتوعية بأضرار إستخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام نظمت اليوم وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالاسكندرية الماراثون البيئى الثالث للدراجات علي كورنيش الاسكندرية للتوعية بالمشكلات البيئية المختلفة وذلك بالتنسيق مع محافظة الاسكندرية وشركة سترايف لتنظيم الفاعليات الرياضية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الماراثون يتم تنفيذه هذا العام تحت شعار Cycle For Green للتوعية بأضرار المخلفات البلاستيكيه أحادية الاستخدام وتأثير هذه المخلفات على البيئة والكائنات البحرية والتغيرات المناخية. حيث تم اطلاق الماراثون بطول ٥ كم فى المسافة بين منطقة سبورتنج وحتى مكتبة الاسكندرية بمشاركة ١٢٠ متسابق ومتسابقة من محبي ركوب الدراجات والنشطاء البيئيين، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة، وقد تم التأكيد على المتسابقين بأن هذا السباق خالى من الاكياس والزجاجات البلاستيكية احادية الاستخدام.

وفى نهاية المارثون قام الدكتور سامح رياض رئيس الادارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية وغرب الدلتا بالقاء كلمة عن عدد من التحديات البيئية وجهود الدولة لمجابهة هذه التحديات، كذلك تسليط الضوء على التأثيرات السلبية التي يشكلها البلاستيك أحادي الاستخدام على النظم البيئية، وما يمكن أن تسببه هذه المخلفات البلاستيكية من تداعيات تهدد البيئة والصحة العامة، تم توزيع الجوائز على الفائزين فى الماراثون.

ويأتى هذا الماراثون ضمن سلسلة من الأنشطة والفاعليات التي نفذتها الوزارة بمحافظة الإسكندرية على هامش مؤتمر المدن العالمي الذى سيعقد فى مكتبة الإسكندرية يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤، والذي يأتي في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر فى الفترة من ٤- ٨ نوفمبر ٢٠٢٤، حيث يأتى احتفال يوم المدن العالمي لهذا العام تحت شعار "الشباب يقودون العمل من أجل المدن المستدامة "، كذلك يسلط هذا الحدث العالمي الضوء علي الدور الحاسم للحكومات المحلية والشباب في الدعوة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات جريئة لحماية البيئة.

جديرا بالذكر أنه تم صدور القانون ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم ادارة المخلفات ولائحتة التنفيذية التى خصصت المادة ١٨ منها لوضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وطرق مكافحة التلوث البلاستيكى الناتج عنها. يأتى هذا بالتزامن مع استعدادات دول العالم لوضع صك ملزم من خلال الإتفاقية الدولية خاصة بالبلاستيك وسبل مواجهة التلوث البلاستيكى وآليات التخلص منه.