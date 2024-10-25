بداية جديدة تكافح الزيادة السكانية التي تأكل التنمية.. القومي للسكان ينظم ندوة «وعيك السكاني يهمنا»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - نظم المجلس القومي للسكان ندوة بعنوان " وعيك السكاني يهمنا" والتي تهدف لتسليط الضوء حول قضية المشكلة السكانية، واستضافت مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، عددا من طلاب المدارس للمشاركة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة".

وشهدت فاعليات المبادرة إقامة ندوة بعنوان "وعيك السكاني يهمنا" بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والتي تضمنت التوعية حول المشكلة السكانية وآثارها علي التنمية وعلي موارد الدولة، فضلا عن أهمية التعليم وخطورة الأمية.

وشملت ندوة "وعيك السكاني يهمنا" تسليط الضوء على المثير من القضايا المتعلقة بتنمية موارد الدولة أبرزها الزواج المبكر، وضرورة الحرص على مواجهة الأمية ونشر الوعي الثقافي اللازم حول القضية السكانية والالتزام ببرامج الصحة الانجابية والتي تهدف إلي توفير الوعي اللازم حول قضية الأزمة السكانية.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أن مبادرة "بداية جديدة" واحدة من أهم المبادرات التنموية التي شهدتها مصر، مشيرا إلي أن هناك تنسيق قي بين كافة الإدارات التنفيذية داخل المحافظة بشأن تقديم أفضل البرامج التوعوية للمواطنين.

وأوضح محافظ دمياط، أن الوعي السكاني واحدة من أبرز القضايا الهامة التي اهتمت بها فاعليات المبادرة، مشيرا إلي أن رفع درجة الوعي لدي ابنائنا الطلاب حول هذه القضية سيسهم في تنمية الموارد الخاصة بالدولة والحفاظ عليها مستقبلا.