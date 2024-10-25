نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان: خروج معبر القاع الحدودي مع سوريا عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل في الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن خروج معبر القاع الحدودي بين لبنان وسوريا عن الخدمة، جراء غارة إسرائيلية.

وأضاف حمية، أن "معبر القاع الحدودي بين لبنان وسوريا خرج من الخدمة بعد الغارة الإسرائيلية في الأراضي السورية"، موضحا أن "الغارة قطعت الطريق أمام حركة السيارات والشاحنات ليبقى بذلك معبر واحد رئيسي بين البلدين قيد الخدمة".

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا الجانب اللبناني من معبر المصنع الحدودي مع سوريا بصواريخ موجهة دون وقوع إصابات أو قتلى، حسب مصادر ميدانية.