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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الحكم الدولي جهاد جريشة بأداء الطاقم التحكيمي المصري بقيادة أمين عمر، في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم.

جهاد جريشة: إلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي قرار صحيح.. ولاعب الأحمر يستحق الطرد

وقال الخبير التحكيمي جهاد جريشة في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي:" قرار أمين عمر بإلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي؛ قرار صحيح 100%، وهو أهم لقطة في المباراة".

وأضاف: "حمزة المثلوثي كان متسللا في لقطة هدف الزمالك الأول، ولذلك تم إلغاءه".

وأشار:" أكرم توفيق كان يستحق الطرد، بعدما دخل على قدم لاعب الزمالك بقوة، وكان لديه بطاقة صفراء، ومن المفترض أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية ومن ثم يتم طرده".

وأتم جهاد جريشة:" في المجمل كان أداء التحكيم المصري بقيادة أمين عمر في المباراة رائعا، وهادئا ولذلك لم نرى انفعالات كبيرة من اللاعبين على الأداء التحكيمي".