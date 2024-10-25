حارس الأهلي يهدي جائزة الأفضل في نهائي السوبر لمشجعة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - نشرت صفحة قناة أون تايم سبورت عبر فيس بوك فيديو لـ محمد الشناوى حارس وقائد الأهلى يُهدى جائزة أفضل لاعب فى نهائى السوبر المصرى أمس الخميس، بين الأهلى والزمالك لإحدى مُشجعات النادى الأهلى.

وأظهر الفيديو محمد الشناوى وهو يُرسل عبر عامل غرفة ملابس الأهلى، جائزة أفضل لاعب فى المباراة للمُشجعة الأهلاوية عقب نهاية اللقاء الذى أُقيم على ملعب محمد بن زايد وحسمه الأهلى لصالحه 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس،الخميس، على ملعب محمد بن زايد.

سجل للأهلى كل من: محمد مجدي أفشة، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، عمرو السولية ، بيرسي تاو، يحيى عطية الله، حسين الشحات، وأهدر للأهلى كل من: رضا سليم ، يوسف أيمن.

وسجل للزمالك كل من: عبد الله السعيد، حسام عبد المجيد، ناصر منسي، زيزو، محمد السيد، ميشالاك، وأهدر للزمالك كل من: حمزة المثلوثي، شيكابالا وعمر جابر.

وأدار مباراة الليلة كل من: أمين عمر وعاونه كل من: محمود أبو الرجال وأحمد حسام وأحمد الغندور ومحمد معروف وحكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور.

وضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل الزمالك، كالتالي: محمد عواد - محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر - زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة - ناصر ماهر – سيف الجزيري وأحمد مصطفى «زيزو».