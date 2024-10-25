نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي جدول الكالتشيو وينافسه إنترميلان ويوفنتوس ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم. موعد مباريات اليوم أودينيزي ضد كالياري 7:30. تورينو ضد كومو 9:45. ترتيب الدوري الإيطالي 1- نابولي 19 نقطة

2- إنترميلان 17 نقطة

3- يوفنتوس 16 نقطة

4- ميلان 14 نقطة

5- فيورنتينا 13 نقطة

6- اتالانتا 13 نقطة

7- لاتسيو 13 نقطة

8- أودينيزي 13 نقطة

9- تورينو 11 نقطة

10- روما 10 نقاط

11- امبولي 10 نقاط

12- بولونيا 9 نقاط

13- هيلاس فيرونا 9 نقاط

14- كومو 9 نقاط

15- كالياري 9 نقاط

16- مونزا 7 نقاط

17- بارما 7 نقاط

18- جنوى 6 نقاط

19- ليتشي 5 نقاط

20- فينيسا 4 نقاط