نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي جدول الكالتشيو وينافسه إنترميلان ويوفنتوس ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم.
موعد مباريات اليوم
أودينيزي ضد كالياري 7:30.
تورينو ضد كومو 9:45.
ترتيب الدوري الإيطالي
1- نابولي 19 نقطة
2- إنترميلان 17 نقطة
3- يوفنتوس 16 نقطة
4- ميلان 14 نقطة
5- فيورنتينا 13 نقطة
6- اتالانتا 13 نقطة
7- لاتسيو 13 نقطة
8- أودينيزي 13 نقطة
9- تورينو 11 نقطة
10- روما 10 نقاط
11- امبولي 10 نقاط
12- بولونيا 9 نقاط
13- هيلاس فيرونا 9 نقاط
14- كومو 9 نقاط
15- كالياري 9 نقاط
16- مونزا 7 نقاط
17- بارما 7 نقاط
18- جنوى 6 نقاط
19- ليتشي 5 نقاط
20- فينيسا 4 نقاط