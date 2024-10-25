الرياضة

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الجمعة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي جدول الكالتشيو وينافسه إنترميلان ويوفنتوس ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم.

موعد مباريات اليوم

أودينيزي ضد كالياري 7:30.

تورينو ضد كومو 9:45.

ترتيب الدوري الإيطالي

1- نابولي 19 نقطة
2- إنترميلان 17 نقطة
3- يوفنتوس 16 نقطة
4- ميلان 14 نقطة
5- فيورنتينا 13 نقطة
6- اتالانتا 13 نقطة
7- لاتسيو 13 نقطة
8- أودينيزي 13 نقطة
9- تورينو 11 نقطة
10- روما 10 نقاط
11- امبولي 10 نقاط
12- بولونيا 9 نقاط
13- هيلاس فيرونا 9 نقاط
14- كومو 9 نقاط
15- كالياري 9 نقاط
16- مونزا 7 نقاط
17- بارما 7 نقاط
18- جنوى 6 نقاط
19- ليتشي 5 نقاط
20- فينيسا 4 نقاط

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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