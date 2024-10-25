نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيادي وردية".. يوم مفتوح لذوي الهمم في متحف إيمحتب برعاية التربية المتحفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الدكتورة هبة عبد العزيز المشرف على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، إن الإدارة افتتحت يوم الخميس 24 أكتوبر 2024م النسخة الأولى من معرض “أيادي وردية” في متحف إيمحتب، وذلك في إطار خطة القطاع باعتبار المتاحف مؤسسات ثقافية تسعى لمشاركة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة مجتمعًا، وبمناسبة الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي.

تعاون مثمر

وأوضحت أن الفعالية جاءت بالتعاون مع متحف إيمحتب ووجهت الشكر للدكتور ممدوح فاروق مدير عام المتحف والذي أبدى تعاونًا كبيرًا لإنجاح الفعالية، وبالتعاون أيضًا مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة وأيضًا مع عدد من الفنانات محاربات السرطان التابعات للجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان.

فعاليات مختلفة

وتضمن اليوم عدد من الفعاليات منها افتتاح المعرض، والذي شهد عرضًا لمجموعة من المشغولات التراثية، والحرف اليدوية، منها التطريز، والمكرميات، والخيش، والكروشية، والخرز.

وعلى هامش المعرض تم عمل مجموعة من الورش الفنية منها ورش لفن إعادة التدوير ونموذج عملي على البرطمانات مخلفات الاستخدام، وزخرفتها بالصلصال، وورشة عرائس لشخصيات مصرية قديمة بتقنية الـ 2D.

كما تضمن اليوم عرضًا لعرائس الماريونت، وجولة إرشادية داخل المتحف، لشرح مقتنياته، والتعريف بدور المهندس ايمحتب في الحضارة المصرية القديمة.

كما تم عرض الفيلم الوثائقي “إيمحتب” في قاعة التهيئة المرئية التابعة للمتحف، حيث استمتع أبنائنا التابعين للمشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة (منطقة روضة السيدة) بذلك العرض.

وفي ختام اليوم، تم تكريم الفنانات المشاركات في المعرض بمختلف المنتجات وتسليمهن شهادات تقديرًا من إدارة المعرض لمشاركاتهن المثمرة ودورهن الفعَّال في المشاركة المجتمعية

97957904-6CC6-4253-8685-4C69B5A06E05

A168489E-C0EF-45EE-81B1-B8D006074C21

5DF39F33-29A3-4A7F-BFA1-A6B9C837FAA3

2BE34E57-0667-439B-95BA-498F7C3E86A4

D4FA6316-62B1-4165-8044-0A8360D91A62

CCDAAB3C-91D7-4A3A-B921-DA28A4EF9D64

D0F619B4-7C9A-4B0E-AB63-36AB791F70B5