نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مبارة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورينو نظيره فريق كومو اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد اولمبيكو دي تورينو ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة تورينو وكومو

وتنطلق صافرة بداية مباراة تورينو وكومو مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تورينو وكومو

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

التردد: 12091

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي