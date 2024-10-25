الرياضة

موعد مبارة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مبارة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورينو نظيره فريق كومو اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد اولمبيكو دي تورينو ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة تورينو وكومو

وتنطلق صافرة بداية مباراة تورينو وكومو مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تورينو وكومو

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

التردد: 12091

معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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