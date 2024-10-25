نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر المصري.. 4 لاعبين جدد يسطرون بداية بطولية وكولر يعيد أمجاد الجيل الذهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الساعات الأخيرة، تمكن الأهلي من الظفر بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في ملعب محمد بن زايد.

وشهدت هذه البطولة إضافة أربعة لاعبين جدد لقائمة أبطال القلعة الحمراء للمرة الأولى، وهم عمر الساعي، يوسف أيمن، والمغربيان يحيى عطية الله وأشرف داري، الذين انضموا للأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية.

اللافت للنظر أن كلًا من الساعي وداري لم يشاركا حتى الآن في أي دقيقة رسمية مع الفريق، بعكس عطية الله ويوسف أيمن، اللذين ظهرا بألوان الأهلي في عدة مباريات.

حيث شارك عطية الله في دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي ضد الزمالك، وتمكن من تسجيل ركلة ترجيح في مباراة الأمس، رغم إضاعته واحدة في مواجهة سابقة.

أما يوسف أيمن، فقد خاض مباراته الأولى في السوبر المصري بعد إصابة رامي ربيعة، لكنه لم يحالفه الحظ في ركلة الترجيح.

كولر يصنع التاريخ

من جهة أخرى، صنع المدير الفني السويسري مارسيل كولر التاريخ مع الأهلي بعد أن قاد الفريق للفوز بلقب السوبر للمرة الرابعة على التوالي، مكررًا إنجاز المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الذي قاد الفريق للتتويج أربع مرات متتالية في بداية الألفية.

كولر، الذي أحرز الألقاب في أعوام 2021، 2022، 2023، و2024، انتصر على الزمالك وبيراميدز ومودرن سبورت، مع الفوز الأخير ضد الزمالك بركلات الترجيح (7-6).

بذلك، استطاع كولر معادلة رقم جوزيه الذي أحرز الألقاب في أعوام 2005، 2006، 2007، و2008.

بطولات الأهلي في السوبر المصري

2003: الأهلي 3-1 الزمالك (ركلات ترجيح)

2005: الأهلي 1-0 إنبي

2006: الأهلي 1-0 إنبي

2007: الأهلي 4-2 الإسماعيلي (ركلات ترجيح)

2008: الأهلي 2-0 الزمالك

2010: الأهلي 1-0 حرس الحدود

2012: الأهلي 2-1 إنبي

2014: الأهلي 5-4 الزمالك (ركلات ترجيح)

2015: الأهلي 3-2 الزمالك

2017: الأهلي 1-0 المصري

2018: الأهلي 3-2 الزمالك

2021: الأهلي 2-0 الزمالك

2022: الأهلي 1-0 بيراميدز

2023: الأهلي 4-2 مودرن سبورت

2024: الأهلي 7-6 الزمالك (ركلات ترجيح)

