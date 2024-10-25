نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "حاسس بشعور الناس".. أفشة يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، مسجلًا بذلك إنجازه الشخصي بالبطولة رقم 17 له مع الفريق الأحمر.

أفشة يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، عبّر أفشة عن امتنانه قائلًا: "17 بطولة مع النادي الأهلي، الحمد لله طبعًا، ومفيش حد بيكسب على طول".

وأعرب أيضًا عن تفهمه لمشاعر جمهور الأهلي، مشيرًا: "لكن أنا حاسس بشعور الناس وهي زعلانه علي السوبر الإفريقي.. لكن كنت متأكد من وقفة جمهور الاهلي وراء فريقه في اي ظروف ولحد ما الأهلي يكسب تاني.. علي الحلوة والمرة يا أهلي معندناش أعلي منك.. مبرووك يا رجالة الأهلي".

حقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري بعدما تغلب على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.