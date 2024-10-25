نجم الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري: التصحيح لا يكون إلا بالأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - علق عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، على تتويج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، الغريم التقليدي.

السولية: لا يجوز التصحيح إلا باللون الأحمر

كتب عمرو السولية عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “لا يجوز التصحيح إلا باللون الأحمر”.

وحقق فريق الأهلي، لقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على حساب الزمالك بركلات الترجيح 7-6، بملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بوقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح التي ابتسمت في وجه الأهلاوية.

وعزز الأهلي، رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بكأس السوبر المصري بـ15 لقبًا بينما الزمالك لديه 4 ألقاب.