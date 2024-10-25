شاهد لفتة رائعة من عواد تجاه جماهير الأهلي في نهائي السوبر

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة نهائي كأس السوبر المصري، أمس الخميس، لفتة رائعة من محمد عواد حارس مرمى الزمالك تجاه جماهير الأهلي التي كانت حاضرة في مدرجات ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.

لفتة رائعة من عواد في نهائي السوبر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو يظهر إن جماهيرالأهلي الموجودة خلف مرمى محمد عواد قد طلبت منه بعض زجاجات المياه.

ولم يتأخر عواد، ومنح جماهير الأهلي كل زجاجات المياه التي كانت بحوذته في مشهد إنساني رائع.

وفاز فريق الأهلي، بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء المباراة بينهما بالتعادل السلبي دون أهداف، أمس الخميس.

وحصد محمد عواد، جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس السوبر المصري بعد أدائه المميز في مباراتي بيراميدز والأهلي.