انت الأن تتابع خبر السوبر المصري| كولر: نستحق اللقب والأهلي أظهر معدنه الحقيقي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي استحق الفوز بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6 في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بالإمارات.
وقال كولر: أظهرنا معدنا الحقيقي اليوم في نهائي بطولة السوبر المصري أمام الزمالك. لاحت لنا العديد من الفرص ولم يحالفنا التوفيق خلال المباراة لتسجيل الأهداف، ولكن في النهاية نجحنا في الفوز بركلات الترجيح.
وأضاف المدير الفني: الأهلي يستحق الفوز وبالطبع سعداء باللقب، وجميع اللاعبين كانوا في قمة تركيزهم على مدار المباراة بأكملها وصولًا إلى الأشواط الإضافية ومن بعدها ركلات الترجيح.
وشدد كولر على أن الأهلي دائمًا ما يبحث عن الفوز بالمباريات والتتويج بالألقاب، ودائمًا الفريق يكون تحت الاختبار في كل مباراة.
وواصل المدير الفني حديثه: اليوم نحتفل بلقب السوبر المصري ثم نغلق الصفحة وأمامنا تحد جديد الأسبوع المقبل أمام فريق العين الإماراتي في بطولة الكونتيننتال نبحث خلالها عن الفوز والاستمرار في البطولة.
ووجه مارسيل كولر رسالة للجماهير أكد خلالها أن الفريق يبذل قصارى جهده خلال المباريات من أجل الفوز وإسعادهم.