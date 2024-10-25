نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل النصر الرسمي أمام الخلود في دوري روشن السعودي.. موقف رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الخلود بعد قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي. موعد مباراة النصر والخلود وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والخلود في تمام الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:05 بتوقيت أبوظبي. تشكيل النصر أمام الخلود حراسة المرمى: بينتو خط الدفاع: الغنام، ايمريك لابورت، علي لاجامي. خط الوسط: أيمن يحيى، الخيبري، اوتافيو، عبدالرحمن غريب. خط الهجوم: انجيلو جابرييل، ساديو ماني، اندرسون تاليسكا. القنوات الناقلة لمباراة النصر والخلود تردد SSC القمر الصناعي: النايل سات. التردد: 12523. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات. التردد: 12418. الاستقطاب: أفقي. الترميز:- 27500. معامل التصحيح: 5/6.