الرياضة

عاجل.. تشكيل النصر الرسمي أمام الخلود في دوري روشن السعودي.. موقف رونالدو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الخلود بعد قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والخلود في تمام الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:05 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام الخلود

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: الغنام، ايمريك لابورت، علي لاجامي.

خط الوسط: أيمن يحيى، الخيبري، اوتافيو، عبدالرحمن غريب.

خط الهجوم: انجيلو جابرييل، ساديو ماني، اندرسون تاليسكا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والخلود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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