نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل النصر الرسمي أمام الخلود في دوري روشن السعودي.. موقف رونالدو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الخلود بعد قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة النصر والخلود
وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والخلود في تمام الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:05 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل النصر أمام الخلود
حراسة المرمى: بينتو
خط الدفاع: الغنام، ايمريك لابورت، علي لاجامي.
خط الوسط: أيمن يحيى، الخيبري، اوتافيو، عبدالرحمن غريب.
خط الهجوم: انجيلو جابرييل، ساديو ماني، اندرسون تاليسكا.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والخلود
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.