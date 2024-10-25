نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يصف لامين يامال بـ "المذهل" ويؤكد جاهزية نجم الفريق ويكشف تعليماته لـ مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بالإسباني لامين يامال جناح برشلونة، واصفا إياه بأنه لاعب مذهل وأحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي.

وقال الإيطالي أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة: "لامين يامال الحقيقة أنه مذهل، أحب أسلوب لعبه وموقفه، إنه خطير للغاية، وأحد أفضل اللاعبين، بل لا يمكن التركيز على لاعب واحد فقط، فهناك الكثير من اللاعبين في برشلونة يلعبون بشكل جيد حقًا".

وأضاف مدرب ريال مدريد " برشلونة فريق رائع، قام تشافي الموسم الماضي بعمل رائع، والآن تحت قيادة هانسي فليك فريق مختلف، إنهم يلعبون بشكل جيد للغاية، ونحن نحترم هذا تمامًا مثل فريق تشافي".

وتحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن مهاجمه مبابي وتعليماته له قبل مواجهة برشلونة غدًا، قائلًا "لقد لعب وسجل مرات عديدة ضد برشلونة من قبل، إنه يعرف ما يجب القيام به".

وواصل حديثه عن مهاجمه الفرنسي مبابي، قائلًا "إنه يسجل الأهداف ونحن سعداء جدًا به، سيستمر في التحسن والاندماج في الفريق".

وأكد مدرب الفريق الملكي أن لاعبه الإنجليزي جود بيلنجهام جاهز لمواجهة البارسا غدًا، قائلًا "جود بيلينجهام بخير، لقد أصيب قليلًا في الكاحل والكتف أيضًا، لم يسجل لكنه مهم جدًا، إنه يعرف ذلك".

وأوضح المدرب الإيطالي أن لاعبه البرازيلي جونيور سيتؤج بجائزة الكرة الذهبية والمقرر الإعلان عن الفائز يوم الأثنين القادم، قائلًا "فينيسيوس سيفوز بجائزة الكرة الذهبية، ولا يمكن أن يفوز بها أي شخص آخر".

وعن مواجهة الغد المرتقبة أمام برشلونة، قال أنشيلوتي "لدي شيء مخطط له غدًا، ستراه وبعد ذلك يمكنك أن تخبرني إذا كنت مخطئًا أم لا، نحن متحفزون للغاية ونريد أن نسعد جماهيرنا".

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة مساء غدًا "السبت" في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.