شهادات من السياسيين.. حياة كريمة نموذج فريد للتنمية الشاملة ودرس للتكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - استقبل المستشارمحمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ووفداً من المؤسسة.

وفي بداية اللقاء، أثنى المستشار محمود فوزي، على دور مؤسسة حياة كريمة وعلى جهودها الاستثنائية في تحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، مشيرا إلى أن المؤسسة حققت المعادلة الصعبة، وأنها تتولى الدور الأكبر في مبادرة الرئيس لتنمية الريف المصري الذي لم يحظ بالاهتمام الكافي طوال عقود.

وأكد أن ما تقوم به المؤسسة يمثل نموذجاً فريداً للتنمية الشاملة، ودرس عملي للتكامل بين المؤسسات، وإن العمل على توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمع، هو ما يساهم فعلاً في بناء مستقبل أفضل للجميع.

عرضت الدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس الأمناء، ما تقوم به المؤسسة من جهود وإنجازات تمت خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة على التزام المؤسسة ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية، وتمكين الفئات المستهدفة، مشيرة إلى خطط المؤسسة المستقبلية لتعزيز التنمية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المستشارمحمود فوزي أن الوزارة تؤدى دورها في مهام التواصل السياسي، منفتحة للتعاون مع جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تحقيق الأهداف الأساسية في خدمة الوطن والمجتمع، وأن الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني جزء هام لتحقيق التنمية، حيث أن جهود المجتمع المدني مع جهود الحكومة وخططها وكلما كانت متكاملة، تسهم في توسيع نطاق الاستفادة ليصل أثرها إلى كل مواطن.