الدكتور عوض تاج الدين: انخفاض حالات الدرن فى مصر لـ 9 حالات لكل 100 ألف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن المنعقد حاليا بالقاهرة، تعليقا على تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن تفشى مرض السل من جديد فى عام 2023 فى عدد من دول العالم، إنه يوجد لدينا البرنامج القومى لمكافحة الدرن، ولدينا تطعيم الـ "BCG" بى سى جى، وهو تطعيم يعطى للطفل بعد الولادة مباشرة للحماية من السل، موضحا، إن برنامج الدرن هو برنامج ناجح ومؤثر.

وأضاف، خلال المؤتمر الذى يناقش كل ما هو جديد فى الأمراض الصدرية، إن عدد حالات الدرن فى مصر انخفض إلى 9 حالات لكل 100 ألف مواطن، مضيفا إن دعم الدولة وتوافر الإمكانيات وتوافر الكوادر البشرية القادرة على العلاج جعلت البرنامج ناجحا.

وقال، إن جميع حالات الدرن سواء فى الرئة أو خارج الرئة يتاح للمريض وسائل التشخيص والعلاج مجانا فى جميع المستشفيات، ولدينا جميع مستشفيات الصدر التى تعطى العلاج مجانا والأدوية متوافرة ووسائل التشخيص متوافرة لكن أزمة كورونا أثرت على بعض الدول خاصة بعض الدول الأفريقية نتيجة خلل فى سلسلة التوريد والشحن.

وأكد، إن برنامج الدرن فى مصر هو برنامج ناجح جدا، موضحا إننا نقيس حالات الدرن بعدد الحالات الايجابية الجديدة لكل 100 ألف مواطن.

وتعليقا على خطة منظمة الصحة العالمية لإنتاج لقاحات لشلل الأطفال عن طرق الحقن بدلا من الفم لمواجهة السلالات الجديدة التى ظهرت وخصوصا فى غزة وأماكن الصراعات، أوضح إن مصر خالية من شلل الأطفال لكن كنوع من الحماية ومنع دخول أى حالات فى البلاد التى لازال موجود فيها شلل الأطفال فالبرنامج القومى للقاحات يدخل أحدث أنواع اللقاحات لكل نوع من شلل الأطفال ويتم التطعيم بصورة دورية لحماية مصر من دخول حالات جديدة، وهناك الترقب والحذر المستمران بقسم الطب الوقائى التابع لوزارة الصحة والسكان.