موعد مباريات الأهلى والزمالك فى دوري الأبطال والكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - يخوض فريق الأهلي مباريات قوية في دور المجموعات الأفريقى، بعدما أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى حامل اللقب فى المجموعة الثالثة، بينما يتنافس بيراميدز فى المجموعة الرابعة.

وجاءت المجموعات الكاملة كالتالى:

المجموعة الأولى: مولودية الجزائر، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، مازيمبي.

المجموعة الثانية: مانيما انيون، الجيش الملكى المغربي، الرجاء المغربي، صن داونز.

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

المجموعة الرابعة: دجوليبا، ساجرادا الأنجولي، بيراميدز، الترجى التونسى.

وجاء ترتيب جدول مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا كالتالى..

الجولة الأولى

الأهلى ضد ستاد أبيدجان فى القاهرة أحد يومى 26 - 28 نوفمبر المقبل.

الجولة الثانية

أورلاندو بايرتس ضد الأهلى فى جنوب أفريقيا أحد يومى 6-8 ديسمبر 2024.

الجولة الثالثة

الأهلى ضد شباب بلوزداد في القاهرة أحد يومى 13-15 ديسمبر المقبل.

الجولة الرابعة

شباب بلوزداد ضد الأهلى فى الجزائر أحد يومى 3-5 يناير 2025.

الجولة الخامسة

ستاد أبيدجان ضد الأهلى فى كوت ديفوار أحد يومى 10-12 يناير 2025.

الجولة السادسة

الأهلى ضد أورلاندو بايرتس فى القاهرة أحد يومى 17-19 يناير 2025.

ويمثل الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا ناديا الأهلي "حامل اللقب" وبيراميدز، الذي يشارك في البطولة بصفته صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، بينما صعد بيراميدز بفوزه على الجيش الرواندى بمجموع 4-2.

وجاء ترتيب جدول مباريات الزمالك فى الكونفدرالية كالتالى..

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ويبدأ الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق يوم 28 نوفمبر المقبل في القاهرة، على أن يخرج لمواجهة انيمبا النيجيري يوم 8 ديسمبر في الجولة الثانية.

ويلتقي الزمالك مع المصري في الجولة الثالثة لدور المجموعات يوم 15 ديسمبر على أن يخوض لقاء العودة مع الفريق البورسعيدي يوم 5 يناير في الجولة الرابعة على ملعب الأخير.

ويخرج الزمالك لمواجهة فريق بلاك بولز الموزمبيقي يوم 12 يناير في الجولة الخامسة، على أن يستضيف الأبيض فريق أنيمبا النيجيري يوم 19 يناير في القاهرة في ختام مباريات دور المجموعات.