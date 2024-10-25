انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي.. وبدء جلسلة مناقشة الميزانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - انتهت منذ قليل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الدوري العادي للحزب المصري الديمقراطي بحضور الدكتور فريد زهران وأعضاء الهية العليا والهيئة البرلمانية للحزب، على أن تبدأ بعد قليلة جلسة مناقشة متوازنة الحزب.

في نفس السياق استعرض زهران ابرز التحديات التي تمر بها المنطقة والأوضاع الاقتصادية في مصر وما قام به الحزب ونوابه خلال الفترة الماضية.

كما تحدث زهران خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام ابرز التحديات الموجود داخل الحزب ورؤيته لتجاوز هذه التحديات.

فيما تتضمن جول أعمال المؤتمر

عرض ومناقشة تقرير رئيس الحزب المصري الديمقراطي عن الوضع السياسي الراهن.

- مناقشة خطة الحزب المقبلة.

- النظر واعتماد تقرير مراقب الحسابات.

- اعتماد القوائم المالية السابقة.

- التصويت على مبادرة لإجراء بعض الترتيبات التنظيمية بالحزب.