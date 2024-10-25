سيارات حياة كريمة توفر اللحوم البلدية بـ210 جنيهات والدجاجة بـ85 بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - قامت مبادرة حياة كريمة بتوفير كميات من اللحوم البلدي بأسعار مخفضة أمام المواطنين داخل محافظة الدقهلية، حيث تم بيع اللحوم البلدي عبر السيارات المتحركة بسعر 210 جنيهات، إضافة لتوفير الدواجن بسعر85 جنيها.

واستمرت سيارات مبادرة "حياة كريمة" في الوصول إلي مدن وقري محافظة الدقهلية، حيث استهدفت المبادرة اليوم الوصول إلي نقاط مختلفة وعرض اللحوم البلدي أمام المواطنين بسعر 210 جنيهات، والمستوردة بسعر 185 جنيها، والدواجن سعر الدجاجة الكاملة 85 جنيها.

فيما حددت مبادرة حياة كريمة نقاط ثابتة، وأيضا متحركة للوصول، إلى المواطنين في مختلف المدن والقري، وعرض اللحوم أمامهم بأسعار مخفضة، حيث حددث أسعار اللحوم البلدي الطازجة في المنافذ الثابتة بسعر 310 جنيهات، والمستوردة بـ185 جنيهات، والدواجن بـ85 جنيها، لتخفيف العبئ عن المواطنين.

وأقامت المبادرة منفذ ثابت داخل مدينة المنصورة، أمام مسجد النصر بميدان المحافظة، مع البدء في تفعيل نقاط متحركة للتنقل في المدن والقري يوميا، حيث غطت المبادرة العديد من المدن والقري التابعة للمحافظة، ووصلت اليوم السيارات الي شمال الدقهلية ، حيث التواجد في مدينة الكردي، ومن المقرر تغطية قري ومراكز ومدن المحافظة مثل باقي محافظات الجمهورية

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة شاملة أطلقها الرئيس "عبدالفتاح السيسي" لتغيير حياة المواطنين للأفضل، حيث عملت علي تجديد وإنشاء المنازل وتوفير سكن ملائم لكل المصريين، وإنشاء مجمعات خدمية حكومية شاملة داخل القري، إضافة الي تبطين الترع والإهتمام بالمزارعين والمواطنين وتفعيل برامج مختلفة لدعم المواطنين