انت الان خبر يوم صعب على الاحتلال .. واتهامات للحكومة الإسرائيلية بإهمال الجنود والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع ارتفاع عدد القتلى في صفوفهم، تزايد غضب جنود الاحتلال الإسرائيلي من الحكومة بسبب الاهمال وتجاهل تحذيراتهم المتكررة.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية تأكيدهم أنهم يواجهون إهمالا ونقصا في تدابير الحماية والدروع، وإن الحكومة تجاهلت تحذيرهم، مما أدى إلى مقتل أحد الجنود بصاروخ لحزب الله.

وشددوا على أن هناك من يهمل سلامة الجنود في الميدان لأسباب غير واضحة.

من جانبه، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم بالـ"يوم الصعب على شعب إسرائيل حيث سقط 5 جنود في المعركة".

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 5 جنود احتياطيين إسرائيليين وإصابة 6 آخرون خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان الأربعاء عندما خرجت مجموعة من مقاتلي حزب الله من نفق في منطقة وعرة وألقت قنابل يدوية على القوة.

كما سمح الجيش بالنشر عن مقتل قائد سرية وإصابة جندي بجروح خطيرة جدا، في اشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان.

من ناحية ثانية، أكدت صحيفة إسرائيل اليوم بإصابة 6 أشخاص في استهداف صاروخي لحزب الله باتجاه منطقة شوميرا بالجليل الأعلى.