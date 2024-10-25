انت الأن تتابع خبر أردوغان: طلبت من بوتين السير بعملية التطبيع مع سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما مؤخرا على هامش قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، سبل "تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا"، بحسب وكالة"نوفوستي" الروسية.



وأضاف أردوغان بحديث للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من قازان: "منذ البداية الأولى، أكدنا دائما أننا نؤيد سلامة الأراضي السورية وإرساء السلام الدائم والعادل والشامل في جوارنا، ومتمسكون بحماية حدودنا ومحاربة التنظيمات الإرهابية بلا أي تمييز بينها".



وأضاف: "أصبحت منطقتنا حلقة من نار وللأسف فإن هذه الدائرة تضيق كل يوم، ونأمل أن تدرك الإدارة السورية فوائد التطبيع الصادق والواقعي مع تركيا وتتخذ الخطوات المناسبة، وآمل أن نشهد خلال الفترة المقبلة خطوات بناءة في هذا الاتجاه لبناء علاقات طبيعية بين تركيا وسوريا"



وتابع: "بحثنا مع الرئيس بوتين كل هذه القضايا وموقفنا وتوقعاتنا، وطالبنا بوتين باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استجابة (الرئيس السوري) بشار الأسد لدعوتنا".