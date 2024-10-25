انت الأن تتابع خبر الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا لمواطنيها حول العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا بشأن الاحتجاجات المقررة الجمعة قرب السفارتين الإسرائيلية والأمريكية ومواقع أخرى حول العالم عقب دعوات للتظاهر بـ"جمعة الغضب" تنديدا بأفعال إسرائيل



وقالت الوزارة في منشور عبر منصة "X " : "تدعو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي على منصات مختلفة إلى تنظيم مظاهرات في منشآت أمريكية وإسرائيلية يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024. يجب على المواطنين الأمريكيين تجنب المظاهرات وتوخي الحذر".



ودعت حركة "حماس"، أمس الخميس، شعوب العالم للمشاركة اليوم الجمعة في "جمعة الغضب"، تنديدا بمجازر إسرائيل شمالي قطاع غزة الذي يتعرض لعملية إبادة وتطهير عرقي منذ 20 يوما.



وجاء في بيانها "ندعو الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم لأوسع مشاركة غدا في جمعة الغضب من أجل غزة، والنزول إلى الشوارع في مسيرات غاضبة وحاشدة، رفضا للمجزرة المستمرة في شمال قطاع غزة".



وأضافت أن المجازر الإسرائيلية أدت إلى استشهاد المئات، وتهجير الآلاف، وحرق المنازل والمشافي ومراكز الإيواء سعيا من الاحتلال إلى تمرير مخططات التهجير



وانطلقت قبل أيام دعوات جماهيرية للحشد والنفير والاعتصام اليوم الجمعة في جميع أنحاء العالم، نصرة لغزة وإسنادا للمقاومة وتصديا لجرائم الجيش الإ المتصاعدة.

