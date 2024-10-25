الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعيةاستقرت أسعار الذهب اليوم، لكنها تتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، في حين بقي البلاديوم قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب سجل في المعاملات الفورية 2733.63 دولاراً للأوقية، وكانت الأسعار سجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأربعاء الماضي عند 2758.37 دولاراً، ولا تزال مرتفعة بنسبة 0.5 على مدار الأسبوع حتى الآن، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2746.3 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 بالمئة مسجلة 33.63 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.04 بالمئة ليسجل 1026.70 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1162 دولاراً للأوقية بعدما كسب ما يصل إلى 9.4 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023.