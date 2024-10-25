نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التايواني: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس تايوان لاي تشينغ تي، اليوم الجمعة، أن "الجزيرة لن تتنازل دفاعا عن أراضيها، وذلك بالتزامن مع مواصلة الصين الضغط العسكري على تايبيه لقبول مطالبها بفرض السيادة.

وأضاف لاي: "لن نتنازل عن شبر واحد من الأرض في تايوان وبينغو وكينمن وماتسو خلال دفاعنا بحزم عن وطننا"، وذلك في إشارة إلى الجزر التي تسيطر عليها تايبيه.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الأربعاء الماضي، إنها رصدت مجموعة حاملة طائرات صينية تبحر باتجاه المياه الفاصلة بين تايوان والصين، بعد يوم من إجراء بكين مناورة بالذخيرة الحية قبالة سواحل تايوان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر منصة "إكس" رصد مجموعة حاملة الطائرات "لياونينغ" الصينية قرب جزر براتاس التي تديرها تايبيه، على بعد نحو 400 كيلومتر (250 ميلًا) جنوب غرب تايوان، متجهة شمالًا نحو مضيق تايوان الحساس.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية إن السفن التابعة للبحرية الصينية "بقيادة حاملة الطائرات لياونينغ أبحرت عبر المياه القريبة من دونغشا (جزر براتاس) واستمرت شمالا نحو مضيق تايوان"، مشيرة إلى إن الجيش التايواني "راقب الوضع واستجاب وفقا لذلك".

وشاركت حاملة الطائرات "لياونينغ" في التدريبات العسكرية الصينية واسعة النطاق حول تايوان الأسبوع الماضي والتي أدانتها تايبيه وداعمتها الرئيسية واشنطن.

واتهمت تايوان الصين بتعمدها التأثير على شعب وزعماء الجزيرة (تايوان)، لحملهم على التخلي عن طموحهم في الحكم الذاتي.

وجاء ذلك بالتزامن مع قيام الصين بتدريبات عسكرية بحرية، حول جزيرة تايوان، ونشر خفر السواحل الصيني خريطة تظهر سفنها وهي تطوق الجزيرة في تشكيل على شكل قلب، ووصفت ذلك بأنه "عمل من أعمال الحب".

يُشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.